EM DIRETO. Prémios Notáveis Agro Santander 2020 - Exportação em debate

Sendo uma área da economia com cada vez mais peso na sociedade e no país, a agricultura deve ser vista com um setor em constante crescimento e que necessita de inovação. Para além disto, é fundamental que um dos tesouros do nosso país vá além-fronteiras. Por isso, é essencial premiar quem incentiva a este desenvolvimento.

Uma área cada vez mais em crescimento, a Categoria Agro Santander Exportação 2020 visa distinguir os negócios que se foquem na exportação e que tenham impacto no desenvolvimento, progressão e expansão da atividade empresarial agrícola. Assim, é orientado para as PME, com base nos critérios adotados pela comissão europeia (IAPMEI), pessoa singular ou coletiva, podendo ser clientes ou não clientes do banco Santander.

Desta forma, com o intuito de distinguir os empresários agrícolas que façam crescer as suas empresas pelo seu talento, os Prémios Notáveis Agro Santander 2020 visam reconhecer o mérito dos candidatos em cinco categorias: Inovação Tecnológica, Empreendedorismo, Sustentabilidade, Exportações e Jovens Agricultores. Nomeados por um júri para cada categoria, serão, no total, cem os nomeados para as cinco categorias, ou seja, vinte nomeados para cada uma.

O debate desta quinta-feira conta com a participação de:

Domingos Santos, Presidente do Conselho de Administração da Frutoeste, CRL

Jorge Tomás Henriques, Presidente da FIPA - Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares

Martim Guedes, Administrador do Grupo Aveleda

Pedro Correia, Diretor de Negócio Internacional Santander

O debate será moderado pelo jornalista Nicolau Santos.