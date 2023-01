EDP lança oferta de 1.000ME de dívida de longo prazo

A EDP - Energias de Portugal lançou esta segunda-feira uma oferta de dívida no valor de 1.000 milhões de euros com maturidade em 2079 e uma nova emissão de dívida verde subordinada.

"Foi lançado hoje um convite para apresentação de ofertas de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida abaixo identificados [1.000 milhões de euros com vencimento em 2079], com sujeição à aceitação por parte da EDP e a certos termos, condições e limites estabelecidos no respetivo 'Tender Offer Memorandum'", lê-se num comunicado divulgado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre estes fatores está o "sucesso da colocação da emissão" de novas 'green notes' subordinadas que a EDP pretende igualmente emitir.

"A EDP pretende igualmente emitir uma nova série de instrumentos representativos de dívida subordinada 'fixed to reset' com denominação em euros, sujeito a condições de mercado", lê-se no comunicado.

Segundo a empresa, "as novas 'notes' não são garantidas ('unsecured'), são sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinadas às suas obrigações seniores", destinando-se as receitas da emissão "ao portfólio de projetos "Green" elegíveis do grupo EDP".

De acordo com a EDP, o propósito do lançamento da oferta de dívida em conjunto com a emissão de novas 'notes' é "gerir proativamente os instrumentos híbridos do oferente".