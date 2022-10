Economia cresce 6,5% este ano e 1,3% no próximo

O Governo reviu em alta de 1,6 pontos percentuais a previsão de crescimento do PIB deste ano para 6,5%, estimando uma desaceleração para 1,3% em 2023, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Alguns destes números já tinham sido avançados pelos partidos na última sexta-feira, após a reunião com o executivo para apresentação do cenário macroeconómico.

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano representa uma melhoria face aos 4,9% projetados no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), mas o ministro das Finanças já tinha sinalizado em setembro que estava a trabalhar com um cenário de crescimento acima dos 6%, ficando em linha com as previsões da generalidade das instituições nacionais e internacionais, justificado com uma melhoria do consumo privado e das exportações.

Para este ano, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) e o Banco de Portugal (BdP) preveem um crescimento de 6,7% e a Comissão Europeia de 6,5%.

Já a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento estima uma expansão do PIB de 5,4% e o Fundo Monetário Internacional, que irá atualizar a previsão esta semana, de 5,8%.

Já para o próximo ano, o CFP prevê 1,2%, o FMI e a Comissão Europeia 1,9%, a OCDE 1,7% e o BdP 2,6%.

O Governo explica que, a justificar a previsão de crescimento para este ano está, apesar de uma estabilização em cadeia prevista para os dois últimos trimestres do ano, o contributo positivo da procura interna (4,4 pontos percentuais -p.p.), "resultado do dinamismo do consumo (privado e público) e do investimento, reforçado pelo contributo da procura externa líquida (2,2 p.p.), com as exportações a crescerem significativamente acima das importações (18,1% e 12%, respetivamente)".

Já para 2023, o executivo espera um crescimento assente num maior dinamismo do investimento (3,6%), devido ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ainda que admita que o crescimento do investimento empresarial sofrerá o impacto do aumento da incerteza, pelo aumento dos custos de financiamento e pelo impacto continuado das restrições nas cadeias de produção e distribuição globais nos custos e oferta de materiais e equipamento.

A previsão de crescimento de 1,3% representa um corte de dois p.p. face às previsões inscritas no Programa de Estabilidade, refletindo a expectativa de um crescimento inferior em todas as componentes do PIB, à exceção do consumo público, face ao inscrito nesse cenário.

Para o próximo ano, o Governo espera assim uma taxa de crescimento de 0,7% do consumo privado, de 2,3% do consumo público, de 3,6% do investimento, de 3,7% das exportações e de 4% das importações.

Governo vê défice a cair de 1,9% este ano para 0,9% no próximo

O Governo manteve a previsão de défice deste ano em 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB), estimando uma descida para 0,9% em 2023, segundo o cenário macroeconómico da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

O executivo manteve, assim, a previsão inscrita para este ano no Orçamento do Estado para 2022, mas subiu ligeiramente o do próximo ano face ao inscrito no Programa de Estabilidade 2022-2026, quando previa 0,7%.

Governo prevê inflação de 7,4% este ano, antes de cair para 4% no próximo

O Governo reviu em alta de 3,4 pontos percentuais a previsão da taxa de inflação deste ano para 7,4%, estimando uma descida para 4% em 2023, segundo o cenário macroeconómico da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

No Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o Governo previa uma taxa de inflação de 4% este ano, mas já tinha sinalizado que esta previsão seria revista em alta, ficando agora próximo da do Banco de Portugal (BdP), que estima 7,8%.