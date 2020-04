Disney deixa de pagar a 100 mil trabalhadores

A Walt Disney vai deixar de pagar o salário a mais de 100.000 funcionários a partir desta semana. Em causa o encerramento de parques temáticos e hotéis da rede daquele que é o maior grupo de entretenimento do mundo e que opera nos EUA, Europa e Ásia.

Ao não pagar os salários a empresa vai poupar 500 milhões de dólares por mês, de acordo com com o Financial Times.

Nos últimos três meses de 2019, a Disney faturou 1,4 mil milhões de dólares.

A empresa avançou que irá continuar a pagar os benefícios de saúde aos funcionários que estão em licença não remunerada e incentivou os seus funcionários nos EUA a acederem aos apoios governamentais através do pacote de estímulo devido à crise da covid-19.

O número de norte-americanos que pediram subsídio de desemprego tem aumentado devido à crise provocada pela pandemia e já está acima dos seis milhões.