Desemprego sobe quase 25% em agosto, abranda para 17% em setembro

Casais com ambos os elementos no desemprego aumentam 19,2% em setembro

Em agosto, "a população desempregada aumentou 2,6% em relação a julho de 2020, 43% relativamente a maio do mesmo ano e 24,8% por comparação com agosto de 2019", anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira, citando dados definitivos mensais sobre o mercado de trabalho em Portugal.

Isso fez com que a taxa de desemprego disparasse para 8,1% da população ativa em pleno verão, em agosto.

No entanto, apesar da situação muito desfavorável, os dados provisórios relativos a setembro, mostram uma suavização no desemprego.

Segundo o INE, "a população desempregada diminuiu 3,7% em relação a agosto de 2020 e aumentou 7,7% relativamente a junho do mesmo ano e 17,1% por comparação com setembro de 2019".

Desta forma, "a taxa de desemprego situou-se em 7,7%, menos 0,4 p.p. do que no mês precedente e mais 0,4 p.p do que há três meses e 1,2 p.p. do que há um ano".

Portugal tinha assim mais de 414 mil desempregados em agosto, número que baixou para cerca de 399 mil em setembro (dados provisórios e ajustados da sazonalidade).

Destes cerca de 80,4 mil eram jovens com menos de 25 anos, um número que tem vindo a aliviar. Em junho, havia quase 88 mil jovens desempregados.

A incidência do desemprego na população mais jovem foi de 26,8% em agosto e a estimativa provisória aponta para cerca de 24% em setembro.

Já o emprego continuou a cair em termos homólogos, embora setembro mostre uma recuperação ligeira face a agosto.

Em agosto, o ritmo de destruição de postos de trabalho foi de 2,9% face a igual mês do ano passado. Em setembro, a redução (valor provisório) chegou a 2,3%.

Portugal tem agora cerca de 4,7 milhões de pessoas empregadas. Há um ano (setembro de 2019) tinha quase 4,9 milhões, segundo mostra o INE.

Luís Reis Ribeiro é jornalista Dinheiro Vivo

