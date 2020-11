CP reduz comboios de longo curso no fim de semana. Veja as supressões

A CP vai reduzir os comboios de longo curso no próximo fim de semana. No sábado e domingo, 14 e 15 de novembro, será suprimida mais de uma dezena de circulações de Alfa Pendular e de Intercidades, segundo informação obtida pelo Dinheiro Vivo. A CP irá oficializar estas supressões nas próximas horas, já depois da reunião desta quarta-feira com o ministério das Infraestruturas.

No próximo fim de semana, entre as 13h e as 5h, haverá recolher obrigatório nos concelhos de risco - mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes. Contando com uma forte redução de passageiros nestes dois dias, a CP decidiu reduzir o número de circulações.

Os passageiros com bilhete já comprado para estas viagens terão de contactar a transportadora para ter direito a reembolso sem custos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esclarece-se ainda que é permitido o regresso a casa a um passageiro que inicie uma viagem antes das 13h e que a conclua já durante o período de recolher obrigatório se se encontrar num dos concelhos de risco: "o Decreto prevê, na alínea m) do artº 3º, nº 1, o "retorno ao domicílio pessoal" no âmbito das deslocações permitidas, ou seja, o cidadão deve recolher ao domicílio quando concluir a viagem", esclareceu ao Dinheiro Vivo fonte oficial do ministério da Administração Interna.

Comboios suprimidos nos dias 14 e 15 de novembro:

124 - Alfa Pendular entre Porto-Campanhã (16h32) e Lisboa-Santa Apolónia (19h30);

182 - Alfa Pendular entre Faro (7h00) e Porto-Campanhã (12h58);

184 - Alfa Pendular entre Porto-Campanhã (14h32) e Faro (20h23);

722 - Intercidades entre Braga (13h59) e Lisboa-Santa Apolónia (18h00);

Comboios suprimidos apenas dia 14 de novembro:

134 - Alfa Pendular entre Braga (17h54) e Lisboa-Santa Apolónia (21h30);

137 - Alfa Pendular entre Lisboa-Santa Apolónia (18h) e Braga (21h37);

528 - Intercidades entre Porto-Campanhã (19h37) e Lisboa-Santa Apolónia (23h);

721 - Intercidades entre Lisboa-Santa Apolónia (9h30) e Braga (13h33);

Comboios suprimidos apenas dia 15 de novembro:

130 - Alfa Pendular entre Braga (5h54) e Lisboa-Santa Apolónia (9h30);

135 - Alfa Pendular entre Lisboa-Santa Apolónia (16h00) e Braga (19h37);

523 - Intercidades entre Lisboa-Santa Apolónia (15h30) e Porto-Campanhã (18h52);

526 - Intercidades entre Porto-Campanhã (16h37) e Lisboa-Santa Apolónia (20h00)

720 - Intercidades entre Braga (9h59) e Lisboa-Santa Apolónia (14h00)

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia