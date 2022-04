Compras presenciais com cartão caíram 12,5% e "contactless" mais do que duplicou

As compras presenciais com cartões portugueses recuaram 12,5% em número e 10,6% em valor durante a pandemia, enquanto os pagamentos 'contactless' mais do que duplicaram, divulgou o Banco de Portugal (BdP).

"No subperíodo de pandemia [entre abril de 2020 e março de 2021], e em comparação com o subperíodo anterior, as compras presenciais com cartões portugueses diminuíram 12,5% em número e 10,6% em valor, e os levantamentos de numerário reduziram-se 25,2% em número e 16,3% em valor", revelou o relatório do sistema de pagamentos 2021 do BdP.

Neste período, verificou-se um "crescimento muito significativo" (167,5% em número e 285,4% em valor) das transações 'contactless' (sem contacto).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No mesmo sentido, as compras 'online' com cartões portugueses aumentaram 39,3% em número e 31,1% em valor.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia