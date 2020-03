Combustíveis voltam a descer, abastecer vai ficar mais barato

O preço dos combustíveis volta a baixar na próxima segunda-feira, depois da descida história da passada semana. A gasolina simples 95 vai ficar até seis cêntimos e meio mais barata, enquanto o gasóleo simples deverá ter uma redução da ordem dos três cêntimos e meio por litro. Uma tendência que se deverá manter, na próxima semana, já que o barril de petróleo chegou esta semana a descer abaixo dos 30 dólares.

Assim, e de acordo com os valores médios do mercado em vigor nesta quinta-feira, segundo os dados da Direção Geral de Energia e Geologia, é expectável que o preço médio em Portugal da gasolina simples 95 possa, na próxima segunda-feira, descer abaixo da fasquia dos 1,3 euros passando a custar 1,291 euros por litros em média. No caso do gasóleo, a descida será para 1,219 euros.

Isto significa que, no abastecimento de um veículo com um tanque de 45 litros, poderá poupar quase três euros no caso da gasolina, sendo a poupança no gasóleo de aproximadamente um euro e meio.

Esta será a quarta semana seguida de descida no preço dos combustíveis, num total acumulado da ordem dos 23 cêntimos por litro.

Artigo publicado originariamente no Dinheiro Vivo