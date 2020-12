Cloud acelera inovação

As mudanças repentinas no ambiente de trabalho a que as empresas se viram obrigadas este ano, acelerou as intenções de investimento na cloud. Segundo Yves Bernaert, Technology Lead na Accenture Europa, as organizações ganharam, nos últimos meses, uma consciência progressiva sobre alguns dos benefícios da migração para ambiente cloud. Em entrevista ao DN, o especialista da Accenture, que foi também um dos oradores da consultora na edição deste ano da Web Summit, revela que vantagens como a redução de custos operacionais, escalabilidade do negócio e segurança estão a atrair cada vez mais empresas. A par destes benefícios, Yves Bernaert destaca ainda a possibilidade acesso a um conjunto de tecnologias inovadoras - IoT, IA, análise de dados - como fatores que estão a motivar um movimento de adesão crescente.

No mundo de incertezas em que vivemos atualmente, a cloud e os sistemas operativos têm de lidar com novas oportunidades, mas também desafios. Pode dar alguns exemplos destas oportunidades e desafios?

A cloud é uma oportunidade de trazer a inovação e a velocidade a um negócio ou empresa. Além da redução de custos inerente, maior nível de segurança, conformidade e eficiência, a migração para a cloud oferece a oportunidade de trabalhar de forma ágil, inovando com as mais recentes ferramentas tecnológicas disponíveis. Algumas das oportunidades relacionadas com a cloud são o IoT, análise de dados ou inteligência artificial (IA).

Na sua opinião, que barreiras estão a atrasar a adoção de sistemas cloud?

Uma vez que a migração para a cloud pode criar a oportunidade de trabalhar de formas diferentes, é fundamental garantir uma forte gestão da mudança, para que esta transição seja bem-sucedida. A falta de formação e de suporte pode gerar barreiras na adoção de sistemas cloud.

Em simultâneo, e uma vez que as maiores clouds públicas estão baseadas nos Estados Unidos, algumas organizações podem ter preocupações regulatórias e de conformidade com esses fornecedores. A Accenture tem a capacidade de oferecer algumas soluções alternativas (cloud privada ou híbrida), com vista a garantir a soberania dos dados.

As clouds públicas são uma ferramenta de potencial inovação. Pode explicar de que forma?

As clouds públicas não oferecem apenas soluções de IT seguras e escaláveis, mas também desenvolvem soluções inovadoras para oferecer aos clientes a oportunidade de integrar as mais recentes tecnologias no mercado. Por exemplo, ferramentas de análise de dados ou de IoT são soluções que podem suportar a inovação num ambiente cloud.

As empresas estão agora mais conscientes dos benefícios que podem retirar da utilização de clouds públicas?

A adoção da cloud está a crescer na Europa e muitas empresas estão conscientes de alguns dos seus benefícios. No entanto, este mercado continuará a crescer (12% CAGR para IaaS/PaaS entre 2020 e 2023, segundo dados da Gartner). Além da migração para a cloud, a aceleração para um ambiente totalmente inovador é ainda um desafio para muitas empresas, que ainda têm um vasto leque de benefícios para descobrir.

Que impacto teve a covid neste mercado?

A covid-19 criou um novo ponto de inflexão que exige a todas as empresas que acelerem de forma dramática a sua migração para a cloud. Este é o ponto de partida obrigatório para a transformação digital, garantindo a resiliência, novos produtos e experiências, confiança, velocidade e redução de custos estruturais, que esta crise de saúde, económica e social exige.

Que preocupações tem a Accenture recebido por parte dos seus clientes no que se refere a temas como a transformação digital ou os investimentos na cloud?

As preocupações mais frequentes estão relacionadas com o ROI [Return On Investment], estimativas de custos ou desafios de gestão da mudança.