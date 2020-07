China bane importação de ovelhas portuguesas devido a surto de doença

Culpa é do salmão? Chineses boicotam peixe por causa do novo surto

A notícia foi avançada pela versão em língua chinesa do Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, e cita a Administração das Alfândegas da China.

A mesma fonte justificou a decisão com um aviso da Organização Mundial de Saúde Animal sobre um surto de paraplexia enzoótica, doença neurodegenerativa fatal que acomete o sistema nervoso de ruminantes, sendo mais comum em ovinos, detetado entre 70 ovelhas no distrito da Guarda, norte de Portugal.

Portugal não está autorizado a exportar carne de ovelha ou produtos relacionados para a China, confirmou à agência Lusa fonte diplomática, acrescentando que as autoridades portuguesas estão ainda em processo de negociação.

O país asiático baniu recentemente as importações de carne de porco oriunda de 14 países, após serem detetados surtos de covid-19 entre funcionários de matadouros. A suspensão, que teve início em meados de junho, afeta países como o Brasil, Estados Unidos ou Alemanha, mas não Portugal.

A China baniu também todas as importações de salmão vindas da Europa, alegando que o peixe estava relacionado com um surto de covid-19 detetado num mercado de Pequim no início de junho.

Pequim bane frequentemente importações de produtos alimentares como retaliação em disputas diplomáticas ou comerciais.