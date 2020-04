Chama-se "Azul", é uma startup portuguesa e leva-lhe o combustível a casa

Ministério das Infraestruturas nega cancelamento do aeroporto do Montijo

É um serviço de abastecimento de veículos ao domicílio e por agora ainda só existe em Lisboa. Chama-se "Azul", é uma startup, e está em funcionamento desde o dia 23 de março.

"Numa altura em que o país se encontra em estado de emergência e em que as deslocações dos portugueses estão limitadas ao essencial, a Azul é a solução ideal para abastecer os veículos sem a necessidade de sair de casa", lê-se no comunicado enviado às redações.

A "Azul" é composta por equipas de motoristas qualificados e transporta em veículos comerciais até 1000 litros de combustível de forma a abastecer pessoas particulares ou empresas, "onde quer que estas estejam, com o objetivo de lhes poupar o tempo e o incómodo de terem de se deslocar a postos e estações de serviço".

A empresa garante estar disponível a qualquer hora do dia, para solicitar o serviço basta fazer o registo no site e aguardar que a equipa entre em contacto com o utilizador para proceder à verificação das condições do pedido e validar o serviço.

Tendo em conta o contexto de covid-19, "na grande maioria dos casos, não há sequer contacto com o cliente, apenas com o seu veículo, e por isso o nosso serviço é até extremamente recomendado para fazer frente aos riscos associados à pandemia", diz Hugo Botelho, o responsável pelo projeto.

A "Azul" garante oferecer combustível Diesel e SP95, "fornecido pelas principais petroleiras do país e a preços semelhantes aos praticados no mercado".

Para já, o serviço estará apenas disponível na região de Lisboa, devendo chegar ao Porto até ao final do ano.