Centro Educativo Alice Nabeiro comera 15 anos com conferência

O Centro Educativo Alice Nabeiro celebra o seu 15º aniversário com a 1ª Conferência Professor Manuel Ferreira Patrício sobre o tema O Futuro da Educação. A conferência vai ter lugar no no Centro de Ciência do Café, em Campo Maior e conta com a intervenção do ministro da Educação, João Costa.

A sessão de boas-vindas irá começar às 9h30 e a sessão de encerramento será às 12h30. As temáticas das sessões são Ter ideias para mudar o mundo, O Futuro da Educação em Portugal e depois uma Homenagem ao Professor Manuel Ferreira Patrício.