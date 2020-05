Centeno avisa que esta crise também ameaça a "estabilidade institucional"

Custos do Fundo de Resolução com Novo Banco já somam 7876 milhões de euros

"Nos últimos quatro anos, Portugal demonstrou uma solidez das suas instituições sem paralelo no contexto europeu. A estabilidade, previsibilidade e transparência das decisões de política económica são essenciais para a confiança e o investimento. Assistimos, infelizmente, a um interregno temporário do processo de crescimento económico", mas "não devemos, não podemos, permitir que este interregno afete a estabilidade económica, financeira e bancária de longo prazo, nem, muito menos, a estabilidade social e institucional".

As palavras são de Mário Centeno, o ministro das Finanças, que acaba de passar por um período horribilis na sua relação institucional com o primeiro-ministro e com o Presidente da República por causa do Novo Banco.

