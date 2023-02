Bruxelas culpa aumentos salariais de atrasar alívio da inflação no país

A onda inflacionista ainda se vai fazer sentir com intensidade em Portugal durante este ano. Cálculos do Dinheiro Vivo com base nas projeções de inverno de Bruxelas, divulgadas ontem, mostram que o alívio da subida de preços será o sétimo mais fraco da zona euro, com um recuo de apenas 2,7 pontos percentuais (p.p.) entre 2022, ano que registou o pico da inflação, de 8,1%, e 2023, que deverá arrefecer para 5,4%. E a culpa é dos aumentos salariais, sinaliza a Comissão Europeia.

"O aumento das pressões salariais deverá manter os preços dos serviços e a inflação subjacente relativamente elevados", avisa a instituição liderada por Ursula von der Leyen. Uma advertência que surge num momento crítico para o governo de António Costa que enfrenta uma série de greves e protestos dos mais diversos setores, desde educação, saúde ou transportes, e cujo elo em comum é a reivindicação por melhores ordenados.

A vizinha Espanha está melhor posicionada, com um abrandamento mais expressivo da inflação em 3,9 p.p., de 8,3%, no ano passado, para 4,4%, em 2023. Para a Comissão Europeia, este recuo da subida de preços deve-se sobretudo "às medidas implementadas pelo governo" de Pedro Sánchez "para mitigar o impacto dos altos preços da energia, como o corte do IVA da eletricidade e do gás, e a um novo pacote lançado em dezembro passado, que prevê um desconto adicional na conta de luz para famílias vulneráveis e uma nova redução do IVA sobre um grande número de produtos alimentares".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ao contrário de Portugal, Bruxelas considera que "os efeitos secundários da inflação sobre os salários em Espanha foram muito limitados em 2022", o que terá contribuído para um arrefecimento mais célere da subida de preços. "Um ajuste mais rápido" dos salários "do que o previsto alimentaria um núcleo de inflação mais elevado", alerta a Comissão Europeia.

As medidas de apoio destinadas a reduzir o impacto dos preços da energia e dos alimentos nos bolsos dos consumidores, como Espanha adotou, são, de acordo com Bruxelas, mais eficazes a refrear a inflação do que os aumentos salariais protagonizados por Portugal. Ainda assim, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, elogiou algumas ações tomadas pelo governo português, considerando que "o mecanismo ibérico [para os preços energéticos] se revelou um contributo muito útil", e acrescentou que "algumas circunstâncias específicas de Portugal também contribuíram para reduzir a inflação, em particular a reposição dos níveis de água nas barragens".

A inflação prevista para 2023 em Portugal, de 5,4%, é mais otimista do que as projeções do Banco de Portugal, que indicam uma variação de 5,8%, mas mais pessimista do que a estimativa de 4%, inscrita pelo governo no Orçamento do Estado para 2023.

Quanto à performance da economia, Portugal deverá sofrer o segundo pior embate da crise, no conjunto da União Europeia a 27, ao registar uma quebra no crescimento de 5,7 p.p., entre 2022 e 2023, segundo as contas do DV com base nos dados do boletim de inverno de Bruxelas que apontam para uma variação do PIB de apenas 1% para este ano contra os 6,7% registados em 2022.

"Apesar da recente queda dos preços da energia e da melhoria do sentimento económico, as perspetivas de crescimento para o primeiro trimestre do ano continuam fracas, uma vez que os consumidores e as empresas ainda enfrentam incertezas sobre os custos da energia", indica Bruxelas. A previsão de crescimento é mais negativa do que a apontada pelo governo, de 1,3%, e pelo Banco de Portugal, de 1,5%.

Também neste capítulo, Espanha demonstra mais capacidade de resiliência do que Portugal. A Comissão Europeia estima que a economia do país ibérico recue apenas 4,1 p.p., ao projetar uma variação do PIB de 5,5%, em 2022, para 1,4%, em 2023.

"O importante é que todas as projeções dão um crescimento em terreno positivo para a economia portuguesa. E isso é um dado de grande importância." - Fernando Medina, ministro das Finanças

Ainda assim, a estimativa comunitária para o PIB português foi revista em alta, tendo melhorado em 0,3 p.p., de 0,7% para 1%. Por isso, o governo socialista está otimista. O primeiro-ministro, António Costa, fez questão de saudar a melhoria das previsões, através de uma publicação nas redes sociais. E justificou a diferença das projeções comunitárias face ao que está plasmado no Orçamento do Estado: "O histórico de previsões dá-nos confiança de que os resultados serão melhores do que agora previstos. Em média, nos últimos seis anos, a Comissão Europeia subestimou o crescimento do PIB em 1,1 p.p.". O ministro da Finanças, Fernando Medina desvalorizou as discrepâncias, defendendo que "o importante aqui é que todas as projeções neste momento dão um crescimento em terreno positivo para a economia portuguesa. E isso é um dado de grande importância".

luis.ribeiro@dinheirovivo.pt

salome.pinto@dinheirovivo.pt