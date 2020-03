BCE dispara bazuca de dinheiro barato para banca e empresas, mas mantém as taxas de juro

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter as taxas de juro de referência inalteradas nos mínimos históricos, mas anunciou esta quinta-feira um pacote substancial de ajudas "temporárias" e de emergência para tentar responder à crise do coronavírus.

Num outro comunicado enviado em simultâneo, o BCE também anunciou um "alívio" temporário das regras de capital e operacionais que os bancos são obrigados a respeitar de modo a conseguirem reagir melhor aos efeitos do coronavírus no sector bancário e financeiro.

Relativamente ao primeiro pacote, o que define diretamente os juros, trata-se, na prática, de uma nova bazuca de dinheiro ultrabarato, agora mais direcionada para as empresas privadas, designadamente PME (pequenas e médias empresas) e uma nova linha especial para apoiar os bancos da zona euro, anunciou a instituição esta quinta-feira.

Frankfurt decidiu, entre outras medidas de expansão do fluxo de dinheiro muito barato, aumentar de forma expressiva, em mais 120 mil milhões de euros até ao final do ano, o valor das compras de dívida, "assegurando uma forte contribuição dos programas de compras do sector privado".

