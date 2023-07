BCE agrava prestação da casa ao banco em 200 euros

Pagar a prestação da casa ao banco é cada vez mais penoso para a maioria das famílias portuguesas. O principal responsável mora em Frankfurt, na Alemanha, e chama-se Banco Central Europeu (BCE). A contínua subida das taxas diretoras, especificamente a de refinanciamento que é cobrada aos bancos comerciais pelos empréstimos contraídos junto do supervisor, tem puxado, e muito, pelas taxas variáveis Euribor, que a maioria dos consumidores suportam no crédito à habitação. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes a junho, mostram que as prestações dos novos créditos, celebrados no último ano, agravaram-se em 195 euros, passando de 372 para 567 euros.

Uma simulação da Deco Proteste realizada a pedido do Dinheiro Vivo para um empréstimo de 150 mil euros a 35 anos, com o indexante a 12 meses, o mais utilizado atualmente nos créditos à habitação, e celebrado no último ano, indica que a prestação irá subir 272,12 euros em julho face ao mesmo mês do ano anterior, passando de 485,58 para 757,7 euros. "Isto, porque a média mensal da Euribor a 12 meses era de 0,852%, em julho de 2022, e agora passou para 4,007%, ou seja, aumentou mais de três pontos percentuais", salienta Nuno Rico, especialista em produtos bancários da Deco Proteste.

Este cenário poderá piorar se o BCE mantiver uma política monetária agressiva. Há um ano, mais precisamente a 21 de julho de 2022, o banco central do euro começou a subir as taxas diretoras para tentar refrear a crise inflacionista provocada pelos embates da pandemia da covid-19 e depois da guerra na Ucrânia. E a intenção é manter a escalada dos juros para forçar o índice de preços do espaço da moeda única a recuar até 2%, sendo que, em junho, estava nos 5,5%, uma redução face aos 6,1% registados no mês anterior, segundo os últimos dados do Eurostat, publicados na semana passada.

