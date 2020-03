Balcão do Empreendedor quer apoiar instalação de negócios em Portugal

O Balcão do Empreendedor quer ser uma nova peça do puzzle, encaixando-se nas medidas apresentadas ao longo dos últimos três anos para atrair empreendedores e investidores internacionais. O novo One Stop Shop tem como propósito o acompanhamento e a disponibilização de informação que sirva de apoio ao processo de estabelecimento de novos negócios em Portugal, avança fonte oficial do Ministério da Economia ao DN/Dinheiro Vivo.

Num ponto único, os empreendedores com vontade de se instalarem em Portugal vão poder obter toda a informação de que necessitam, como, por exemplo, saber como se cria uma empresa em território nacional, ou ficar a conhecer os serviços e empresas que prestam apoio nesse processo. O balcão pretende também estabelecer uma ponte com programas de inovação disponíveis no país, e fontes de financiamento para startups, como fundos de investimento e capital de risco.

O One Stop Shop - Balcão do Empreendedor contará com uma base digital mas também terá uma componente física, disponível nas instalações da Startup Portugal no Ministério da Economia, em Lisboa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este balcão estará disponível a partir desta segunda-feira, data que marca também a inauguração das novas instalações da Startup Portugal.

Nos últimos anos, Portugal tem apostado em iniciativas para atrair empreendedores e investidores estrangeiros, convidando à instalação de operações no país. Entre os exemplos contam-se iniciativas como o programa Startup Visa, para atrair empreendedores internacionais que, até junho do ano passado, recebeu 115 candidaturas, com 57 delas aprovadas pelo Ministério da Economia. Na altura, o governo indicava que a maioria das candidaturas que recebeu luz verde pertenciam a empreendedores do Brasil, Rússia e Irão.

Outros exemplos de programas para captar empreendedores e investimento estrangeiro são o Tech Visa ou a campanha Sign Up for Portugal. No caso do Tech Visa, que entrou em vigor em janeiro de 2019, o executivo pretende facilitar a atribuição de vistos de residência para a contratação de trabalhadores qualificados vindos de fora da União Europeia.

A candidatura a este programa é feita pela empresa que pretende contratar, com a avaliação das candidaturas e respetiva certificação das empresas a cargo do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação. Este organismo avalia as candidaturas em articulação com outras entidades, como o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares.

Em outubro do ano passado, o IAPMEI indicou que já tinha certificado 163 empresas no âmbito do programa ​​​​​​​Tech Visa.