Aumento em dez euros pode beneficiar 1,6 milhões de pensões

O governo confirmou que há acordo para uma nova atualização extraordinária de pensões em 2020. Por acertar, fica apenas o mês em que entrará em vigor a medida, com efeitos no total do encargo a suportar pelo orçamento da Segurança Social durante o ano. A garantia é dada pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, numa entrevista que é publicada nesta sexta-feira pelo jornal ECO.

Nos últimos dados avançados pelo governo quanto ao número de beneficiários, referentes a 2018, a medida abrangia mais de 60% das pensões. Eram então 1,59 milhões as prestações da Segurança Social e regime convergente da Caixa Geral de Aposentações cujo valor não ultrapassava o limiar mínimo que dá direito a um bónus na valorização anual de pensões - número que se manteve como referência em 2019. O governo ainda não quantificou a estimativa em 2020.

A atualização extraordinária, indicou já Duarte Cordeiro, vai seguir os moldes dos anos anteriores. Neste sentido, o governo garantirá que as pensões iguais ou inferiores ao valor de 658,2 euros sobem um mínimo de dez euros, suprindo a diferença face à atualização automática já em vigor - que neste ano ficará em 0,7% para pensões até 877,6 euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Num exemplo, uma pensão de 400 euros conta desde janeiro com uma subida mensal de 2,8 euros por via da atualização prevista na lei. O governo terá de pôr mais 7,2 euros em subida mensal extra para que o ganho final seja de dez euros.

Nos anos anteriores com aumento de pensão extraordinário - 2017, 2018 e 2019 - o bónus teve, no entanto, seis euros de teto para aqueles que tiveram atualizações entre os anos de 2011 e 2015 (pensões sociais, pensões do regime rural e primeiro escalão das pensões mínimas). Se o orçamento seguir os exatos mesmos moldes, deverá ser assim também neste ano.

Não é certo porém que o extra a acordar durante a apreciação na especialidade do Orçamento venha a ter efeitos a janeiro e correspondentes acertos nos valores de pensões. Caso assim não seja, a despesa com esta medida em 2020 desce.

No primeiro ano de atualizações extraordinárias, a medida vigorou só a partir de agosto. Nesse ano, com aumentos automáticos de 0,5% nas pensões mais baixas e apenas cinco meses de prestações bonificadas, o gasto ficou em 77,3 milhões de euros.

Já em 2018, com atualização extra renovada em agosto e a automática em 1,8% - mais alta, a limitar os encargos do governo -, a despesa foi de 206,8 milhões de euros, segundo os dados da Conta Geral do Estado.

Para 2019, ano em que o governo resolveu avançar com a subida extra logo a partir de janeiro e a atualização regular nas pensões mais baixas ficou em 1,6%, a despesa seguia em novembro em 289,9 milhões de euros.