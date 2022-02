Alexandra Reis sai da administração da TAP no final do mês

A vogal e membro do Conselho de Administração e Comissão Executiva da TAP Alexandra Reis renunciou na sexta-feira ao cargo, informou a companhia aérea num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Tendo sido nomeada pelos anteriores acionistas, e na sequência da alteração da estrutura societária da TAP, Alexandra Reis, vogal e membro do Conselho de Administração e Comissão Executiva da TAP, apresentou hoje renúncia ao cargo, decidindo encerrar este capítulo da sua vida profissional e abraçando agora novos desafios", lê-se no comunicado, publicado ao final da noite de sexta-feira no 'site' do regulador.

Segundo precisa, a renúncia produz efeitos a 28 de fevereiro de 2022.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No comunicado enviado à CMVM, a TAP agradece a Alexandra Reis "todo o serviço prestado, numa altura particularmente desafiante para a companhia, e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro".