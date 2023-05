Alexandra Reis já tem trabalho: presta consultoria ao grupo Barraqueiro

A ex-secretária de Estado Tesouro, Alexandra Reis, que foi demitida do cargo pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, quando se tornou pública a controversa indemnização de 500 mil euros que recebeu para sair da TAP, já tem trabalho: está a prestar serviços de consultoria na área das compras para o grupo Barraqueiro, de Humberto Pedrosa, o ex-acionista privado da companhia aérea. Recorde-se que a administradora entrou na transportadora aérea, em 2017, pela mão da gestão privada de Pedrosa e David Neeleman. E foi o filho de Humberto Pedrosa, David Pedrosa, que a contratou, em 2020, para o substituir na comissão executiva.

"Alexandra Reis não é trabalhadora do grupo Barraqueiro. O grupo Barraqueiro, considerando a competência técnica de Alexandra Reis, contratou os seus serviços, para um trabalho de consultoria", lê-se numa nota enviada esta sexta-feira ao Dinheiro Vivo por fonte oficial do grupo de Humberto Pedrosa, depois de a notícia ter sido avançada pelo jornal Nascer do Sol.

Humberto Pedrosa já tinha tecido rasgados elogios a Alexandra Reis, na passada terça-feira, durante uma audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Na altura, o antigo acionista privado da companhia aérea afirmou que a gestora é uma "grande profissional e aliás por isso mesmo é que ela foi convidada para a NAV e por isso é que foi convidada para secretária de Estado".

No início de março, o ministro das Finanças Fernando Medina, revelou que o relatório da Inspeção Geral de Finanças (IGF) considerou "nulo o acordo celebrado entre Alexandra Reis e a TAP" que determinou o pagamento de uma indemnização de 500 mil euros.

No seguimento dessa conclusão, o governo demitiu Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja dos cargos de CEO e de chairman, respetivamente, sem direito a indemnização.

Alexandra Reis terá agora de devolver à TAP 450 110,26 euros dos 500 mil euros recebidos. Porém, e até à data, a engenheira ainda não terá sido informado sobre os valores que terá de entregar à transportadora aérea. Pouco depois de conhecer o relatório da IGF, a antiga secretária de Estado afirmou que iria ressarcir a TAP, ainda que tenha discordado das conclusões do parecer.

A gestora entrou na TAP em setembro de 2017, quando a empresa era gerida pelos acionistas privados, David Neeleman e Humberto Pedrosa. Antes tinha estado na Netjets, depois de passar pela REN, PT e Alcatel.

Ascende à comissão executiva da TAP com a saída de Humberto Pedrosa e do seu filho David Pedrosa da administração da TAP, em outubro de 2020, na sequência da renacionalização da empresa. Foi David Pedrosa que a escolheu para o substituir na comissão executiva.

Em fevereiro do ano passado, apresentou a renúncia do cargo na TAP por iniciativa da então administração, liderada por Ourmières-Widener, recebendo uma compensação de 500 mil euros. A seguir passa pela presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV) e depois é nomeada secretária de Estado do Tesouro pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, tomando posse a 2 de dezembro de 2022. Passados 25 dias, no dia 27 do mesmo mês, Medina demite a então governante, na sequência da polémica compensação paga pela TAP para sair da companhia.

