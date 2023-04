Aeroporto: CTI fecha short list com nove soluções. Pegões, Poceirão e Rio Frio na fase seguinte

A Comissão Técnica Independente (CTI) deu luz verde a nove das 17 opções estratégicas para o novo aeroporto da região de Lisboa e que irão passar agora à fase seguinte de avaliação. A short list com sete localizações, que foi anunciada esta quinta-feira, 27, durante a primeira conferência da CTI, inclui além das cincos hipóteses indicadas pelo governo na resolução do Conselho de Ministros - Portela+Montijo; Montijo + Portela; Campo de Tiro de Alcochete; Portela + Santarém e Santarém - mais quatro hipóteses.

As opções Portela+ Alcochete, Pegões, Portela+Pegões e Rio Frio+Poceirão vão também seguir caminho para a segunda fase de estudos. A líder da CTI, Maria do Rosário Partidário, esclareceu que as combinações Portela+Alcochete e Portela+Pegões serão consideradas "apenas como soluções de transição".

