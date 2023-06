7 anos de Altice Labs

Ribau Esteves (presidente da câmara de Aveiro), Alexandre Fonseca (Co-CEO do Grupo Altice), Ana Figueiredo (Presidente Executiva da Altice Portugal), Alcino Lavrador (Diretor-Geral da Altice Labs) e Lloyd Felton (CEO da operadora britânica e cliente da Altice Labs, County Broadband) celebraram em Aveiro o 7.º aniversário da Altice Labs.

A história da Altice Labs funde-se com a história portuguesa das telecomunicações. Com um legado de mais 70 anos, e há sete a ser o centro de toda a inovação do grupo, a Altice Labs promove a exportação para os mercados onde a Altice está presente, mas também a nível mundial.

Todos os anos, a Altice Labs mostra o que de melhor faz nos seus laboratórios, apresentando protótipos e demonstrações inéditas. Este ano o evento teve como tema a "Inovação de Portugal para o Mundo" e o grande destaque foi para a tecnologia 25G-PON, com a primeira ligação real feita no País e desenvolvida em Aveiro, a par das demonstrações de outras tecnologias, divididas em 5 áreas: 5G, Ultrabroadband, Inteligência Artificial, Comunicações do Futuro e Dados.

"Ao longo de todos estes anos, este centro de Investigação e Desenvolvimento escreveu a história da inovação do setor em Portugal. Ditou tendências. Teve a coragem de olhar sempre para o futuro e a competência de ser o embaixador da Engenharia Portuguesa no mundo", afirmou Ana Figueiredo, Presidente Executiva da Altice Portugal, que avançou ainda que "E hoje, este que foi o 1.º laboratório de Investigação de Telecomunicações em Portugal, continua a ser um laboratório de referência internacional que diferencia a Altice no mercado. De Portugal para o mundo continuam a nascer ideias à frente o tempo, inovadoras".

A executiva da Altice Portugal realçou a importância da Altice Labs nos negócios do grupo: "Somos o único operador que tem, em casa, o cérebro, a matéria-prima e a fábrica. A Altice Labs é challenger do mercado. Antecipa necessidades. É quem indica e lidera o caminho. É neste contexto que a Inovação é um pilar central da nossa estratégia. Pauta o nosso passado e reforça o nosso compromisso com o futuro. As ideias pioneiras das nossas pessoas e os rasgos de talento dos nossos engenheiros vão continuar a abrir horizontes de possibilidade. Aqui em Portugal e lá fora."

Este ano a empresa mostrou o futuro das comunicações por satélite e revelou como a tecnologia vai revolucionar o ensino da medicina e mostrou ainda os contributos de novas aplicações, baseadas em 5G e em Inteligência Artificial, para tornar casas e cidades mais funcionais.

Inovação que levou a que a Presidente Executiva da Altice Portugal afirmasse que a Altice Labs é a "embaixadora da engenharia portuguesa no mundo". Opinião partilhada por Alexandre Fonseca, Co-CEO do Grupo Altice, que afirma que "se o grupo Altice é hoje um dos maiores grupos de telecomunicações, deve-se também ao que é feito aqui em Aveiro".

Estas opiniões são confirmadas pela exportação de produtos e soluções para mais de 60 países, chegando às casas de mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Exemplos? "A tecnologia da Altice Labs está hoje em todo o mundo, de Nova Iorque a Paris, passando por geografias tão distintas como a Índia, o Quénia e a Austrália. Colocámos Portugal no mapa das infraestruturas mundiais", constata Ana Figueiredo, que aponta ainda que a empresa conquistou, nos últimos quatro anos, cerca de 20 patentes internacionais e foi distinguida através das 22 inovações do Radar de Inovação da Comissão Europeia.

"Somos capazes de ser líderes e diferenciadores, mesmo estando num dos setores mais complexos. Todos os CEO são consensuais: a Altice Labs é uma das nossas joias da coroa", afirma Alexandre Fonseca, sendo apoiado por Alcino Lavrador, Diretor-Geral da Altice Labs, que lembra que "a tecnologia da Altice Labs tem uma capacidade instalada de fibra ótica que chega a 28,8 milhões de casas e que já foram produzidos 10 milhões de routers de fibra."

Soluções desenvolvidas pelo laboratório de inovação e em parceria com universidades ou outras entidades de referência do setor. Tudo com o mesmo objetivo: apresentar soluções avançadas capazes de abrir horizontes de Portugal para o Mundo.