1,16 mil milhões de euros. Portugal recebe primeira tranche do PRR, mas tem mais dívida que verbas a fundo perdido

Depois de quase um ano de conversações, negociações e de superar vários níveis de aprovação, Portugal recebeu, finalmente, esta segunda-feira 9, Dia da Europa, o primeiro desembolso europeu que vai financiar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nacional através de subvenções (fundo perdido) e empréstimos.

Anunciado pela comissária europeia Elisa Ferreira, o financiamento inaugural, de 1,16 mil milhões de euros, vem com mais dívida (cerca de 609 milhões de euros) do que subvenções, dinheiro a fundo perdido (553 milhões de euros).

O País já tinha recebido no verão passado verbas ao abrigo do PRR em formato de pré-financiamento (cerca de 2,2 mil milhões de euros), uma forma de atalhar caminho pela burocracia da decisão política e acelerar os projetos e o investimento previsto, mas só agora, a 9 de maio, é que foi feito o primeiro pagamento oficial.

"Por ocasião das comemorações do Dia da Europa em Évora, organizadas pela Representação da Comissão Europeia em Portugal, a comissária europeia Elisa Ferreira anunciou o desembolso do primeiro pagamento de 1,16 mil milhões de euros (excluindo o pré-financiamento) a Portugal ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), composto por 553,4 milhões de euros em subvenções e 609 milhões de euros em empréstimos", anunciou a dirigente do executivo europeu.

Estes pagamentos efetuados a Portugal ao abrigo do MRR "baseiam-se no desempenho e dependem da execução dos investimentos e reformas descritos no Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal".

"Em 25 de janeiro de 2022, Portugal apresentou à Comissão um primeiro pedido de pagamento de 1,16 mil milhões de euros ao abrigo do MRR, abrangendo 38 objetivos intermédios e metas. Trata-se de reformas e investimentos nos domínios da saúde, habitação social, serviços sociais, investimento e inovação, qualificações e competências, silvicultura, economia azul, bioeconomia, gases renováveis (incluindo o hidrogénio), finanças públicas e administração pública."

A 25 de março de 2022, a Comissão fez uma avaliação positiva do pedido de pagamento de Portugal e depois "o parecer favorável do Comité Económico e Financeiro do Conselho sobre o pedido de pagamento abriu caminho à adoção pela Comissão de uma decisão final sobre o desembolso dos fundos". Foi o que hoje aconteceu.

O PRR português foi o primeiro plano nacional a ser entregue em Bruxelas, a 22 de abril do ano passado. A 16 de junho, a Comissão Europeia, na figura da sua presidente Ursula von der Leyen, deu luz verde ao plano desenhado pelo governo de António Costa estreita coordenação com a própria Comissão.

