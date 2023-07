"Televisão não é tudo. Uma campanha deve ser focada e baseada em estratégias integradas"

São muitos os treinadores de bancada que consideram tudo saber sobre marketing e relações públicas, mas, como em todas as disciplinas, há um saber fazer que deve imperar. Fernando Batista, fundador e diretor-geral da agência de relações públicas digitais e marketing integrado Do It On e também presidente da Digital Marketers - Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing Digital, acaba de lançar O Dicionário Prático de Marketing e Relações Públicas.

Uma ferramenta de marketing, marketing digital, publicidade e relações públicas útil aos profissionais da área, mas também aos diretores-gerais, empreendedores e alunos. "Quantas vezes saímos de reuniões ou conversas com alguém destas áreas e nos sentimos frustrados ou totalmente perdidos pelo inúmero conjunto de termos técnicos que foram mencionados e que não sabemos o que significam ou para que servem?", questiona o autor. O jargão técnico usado não facilita a missão e o dicionário quer acabar com "a confusão na mensagem que é transmitida", explica Fernando Batista. Com mais de três mil conceitos, em 432 páginas, o livro foi lançado este mês, na sede da Fundação AIP, em Lisboa. O DN falou com o especialista.

Quais são os termos que mais baralham os leitores nesta disciplina?

São vários os termos que baralham os leitores, mas, mais ainda do que confusão de termos, temos um problema com conceitos-base no marketing que levam a uma enorme confusão e diferentes interpretações, mas comecemos por um que deveria ser claro: CRM. O CRM, customer relationship management, é mais do que um software de apoio às vendas, é uma atitude e estilo de gestão de marketing que leva a que estejamos focados no cliente.

Outro que precisa de ser clarificado e desmistificado é o próprio termo e atividade de relações públicas. As relações públicas não são os "vendedores de entradas da discoteca", é uma atividade com bases científicas e com processos especializados que têm como objetivo a criação de uma reputação positiva de uma marca. Relações públicas é uma atividade que vai para além de produção de festas ou eventos. Existem muitos outros, e todos eles se encontram clarificados n"O Dicionário Prático de Marketing e Relações Públicas.

Quais os mitos em matéria de relações públicas que urge desfazer?

O principal mito é que as relações públicas e a assessoria de imprensa têm como objetivo a televisão. Claro que a televisão é o meio de comunicação por excelência para criar reconhecimento no mais curto espaço de tempo, porém uma campanha de relações públicas deve ser focada e baseada em estratégias integradas, onde diversos canais de comunicação, formatos e táticas devem ser planeadas e implementadas de modo a não só criar reconhecimento das marcas, mas também fazer com que este perdure no tempo de modo positivo. De nada vale fazer barulho momentâneo, pois estamos na era da relevância e constância, são as marcas, quer comerciais quer pessoais, que mais constância têm e que mais conteúdo relevante comunicam que estão a ter maior reconhecimento e melhores resultados no mercado.

Que termos de marketing caíram em desuso nos últimos anos? E que termos novos surgiram?

O marketing tem sofrido muito com a tentação do next big thing, onde se está sempre à procura do que vem a seguir e qual a nova tendência a alterar as atividades das marcas. Isto leva a que determinados termos realmente tenham caído em desuso, principalmente aqueles que estão mais ligados a modelos de marketing mais clássicos e que não têm forma de se ajustar ou adaptar à nova realidade digital de comunicação, tais como o above-the-line e o bellow-the-line, agora tudo está online!

Atualmente os departamentos de marketing, agências e seus responsáveis estão cada vez mais alinhados com conceitos integrados de marketing e comunicação que nos levam a termos como paid media, owned media, earned media, shared media, mas que, na realidade, são uma nova abordagem e agregação de atividades que já anteriormente se faziam.

O marketing digital exige uma literacia digital. Quais são os termos mais importantes para desempenhar bem uma função nesta área?

O marketing digital exige um conhecimento de digital abrangente, porém, devido à capacidade de agregação e especialização das diversas táticas e ações de marketing digital, cada área tem termos muito específicos, que é necessário saber. Claro está que se destacam termos ligados à área de performance digital e de gestão de redes sociais, como landing pages, call to action, engajamento. Interessante ver que com o evoluir das diversas áreas os termos mais relevantes voltam a ser termos de gestão que nos reportam para KPIS (key performance indicators), CAC (custo de aquisição de cliente), LTV (lifetime value).

No marketing e relações públicas, qual é, para si, o grande desafio desta década?

O grande desafio atual, e que perdurará nos próximos tempos, prende-se com a captação da atenção dos públicos-alvo. Não basta só criar comunidades em torno de marcas comerciais ou pessoais, é preciso também dar conteúdo de valor acrescentado que leve à retenção da atenção e promova os valores das marcas.

As marcas que não apostem no desenvolvimento e promoção dos seus valores e cultura não irão conseguir ultrapassar o desafio da próxima década. É a difusão dos valores da marca, com uma atividade autêntica e próxima dos seus públicos-alvo, que irá levar a um maior alcance de autoridade que permita a concretização de negócio.

rosalia.amorim@dn.pt