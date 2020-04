Batas protectoras da Zara já chegaram a hospitais

Já estão à venda online as primeiras máscaras reutilizáveis certificadas

As batas protectoras para pessoal médico fabricadas pela Zara já estão a chegar aos hospitais em Espanha. Desde o início da pandemia com o Covid-19 que a espanhola Inditex começou a fabricar nas suas fábricas batas, tendo ainda anunciado que iria produzir máscaras e material necessário para o pessoal hospitalar no combate à pandemia.

O aeroporto de Zaragoça, de onde chegam os envios das fábricas existentes nos diferentes países antes de serem enviadas para as lojas, converteu-se num aeródromo de receção de material sanitário, tendo o grupo espanhol cedido os seus corredores aéreos para proceder ao transporte do material.

Em Espanha, a empresa optou por, apesar de ter a lojas encerradas, não recorrer ao Expediente de Regulação Temporária do Emprego (ERTE) para os cerca de 24 mil colaboradores das lojas, assegurando o salário dos trabalhadores à sua conta.