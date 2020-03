Virologista alemão garante que o futebol só regressa em 2021

Esqueçam o futebol em 2020. Foi essa a ideia transmitida pelo virologista alemão Jonas Schmidt-Chanasit que, em entrevista ao canal de televisão NDR, deixou claro que "tendo em conta a evolução" da pandemia de coronavírus "só no princípio do próximo ano, no mínimo" poderá voltar a haver jogos de futebol profissional.

"Não é realista pensar que esta época possa terminar, basta verificar qual é a situação em toda a Europa e ainda aquilo que está para vir. Nesse sentido, não há forma de o futebol possa recomeçar", advertiu este clínico, contrariando assim a ideia da UEFA que já agendou as finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa para o final de junho, num sinal de que acredita que será possível retomar as competições e concluir a temporada 2019-20.

Jonas Schmidt-Chanasit acrescenta mesmo não ser viável que a época termine com os jogos a realizarem-se sem público nos estádios. "Não é possível porque as pessoas iriam encontrar-se para assistir juntos aos jogos", explica, apelando a que as autoridades "não subestimem" esta pandemia e avaliem bem como e quando podem voltar a realizar-se espetáculos desportivos.

Em Portugal, os diversos campeonatos de futebol foram adiados por tempo inderterminado, numa decisão tomada em conformidade com a recomendação do Conselho Nacional de Saúde Pública, por forma a que fosse reforçadas as medidas de contenção bem como os meios para a sua implementação".