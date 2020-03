Vídeo de Enfermeiros e médicos a cantar hino do Liverpool emociona Kloop

Mesmo sem a bola rolar no campo, o futebol continua a inspirar e a mexer com a emoção das pessoas. Um hospital de Roterdão, Holanda, resolveu colocar a música You will never walk alone, conhecida como hino do Liverpool, nos altifalantes, levando alguns médicos e enfermeiros até à porta dos isolamento, onde os colegas que tratam dos infetados com Covid-19, e cantarem juntos a canção. O momento foi captado e está a correr mundo.

A letra da música é icónica e diz o seguinte: "Você nunca caminhará sozinho. Quando você caminha em direção a uma tempestade mantenha sua cabeça erguida e não tenha medo do escuro. No final de uma tempestade há um céu dourado. Siga em frente, em frente com a esperança no coração e você nunca caminhará sozinho."

Foi essa a mensagem de esperança que os médicos e enfermeiros holandeses quiseram deixar aos colegas e aos infetados, usando o lema dos reds treinados por Jugen Kloop. O treinador do Liverpool emocionou-se ao ver o vídeo e aproveitou para agradeceu aos profissionais de saúde. "É extraordinário. Recebi um vídeo de pessoas no hospital perto da área de terapia intensiva e quando começaram a cantar You will never walk alone comecei a chorar imediatamente. É inacreditável. Mas mostra tudo, essas pessoas não se limitam a trabalhar, têm um espírito tão bom", disse Klopp ao site do clube, sem esquecer que os profissionais de saúde se colocam em perigo para ajudar os outros. E por isso os admira.

O clube inglês gravou mesmo uma mensagem do técnico e de vários jogadores do plantel, incluindo Salah, Mané e Firmino.