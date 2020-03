Vice-presidente do Flamengo de Jesus infetado

Maurício Gomes de Mattos, vice-presidente do Flamengo, clube de Jorge Jesus, acusou positivo para o coronavírus, segundo avançou esta sexta-feira o jornal brasileiro Metrópoles. O dirigente dos rubros negros foi submetido ao exame na quinta-feira (dia 12), mas foi realizado um segundo exame, que foi considerado "inconclusivo", de acordo com a imprensa brasileira.

Maurício esteve recentemente na Europa, no final de fevereiro, nomeadamente em Espanha, com o presidente do clube, Rodolfo Landim e com o vice-presidente de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira para visitarem o centro de treinos do Real Madrid. Os três dirigentes terão ainda assistido ao jogo do Real Madrid com o Barcelona, no Bernabéu, dia 1 de março, 12 dias antes do clube merengue entrar em quarentena, depois de um jogador de basquetebol testar positivo ao vírus.

O vice-presidente do Flamengo está internado no Hospital Santa Luzia, na Asa Sul, em Brasília. O Flamengo ainda não confirmou a informação, já que ainda aguarda o resultado de uma contraprova que será divulgado durante esta sexta-feira. Para já não se sabe se mais alguém do clube fez o teste ou tem sintomas.