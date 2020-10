Acabou o jogo. Benfica venceu em Vila do Conde com Waldschmidt em grande

ACABOU O JOGO

84'- GOLO DO BENFICA. Marcou Gabriel

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

70'- Grande penalidade revertida. Lance precedido de fora de jogo de Darwin

68'- Grande penalidade a favor do Benfica. VAR analisa

54'- Oportunidade do Rio Ave. Vlachodimos impede golo de Lucas Piazón

COMEÇOU A SEGUNDA PARTE

Intervalo

45'+4'- GOLO DO BENFICA. Marcou Waldschmidt

30'- Mais um golo anulado ao Benfica. Era de Waldschmidt

24'- Remate de Rafa. Kieszek impede o golo do extremo

18'- Golo anulado a Darwin, a passe de Waldschmidt

11'- Benfica fica sem o capitão. André Almeida sai lesionado e muito queixoso.

6'- GOLO DO BENFICA. Marcou Waldschmidt. Tinha marado no último jogo do Benfica e pela seleção alemã.

COMEÇOU O JOGO

O Benfica joga esta noite em Vila do Conde com o Rio Ave, na quinta jornada da I Liga. A equipa de Jorge Jesus vai tentar aumentar a vantagem para os rivais, Sporting e FC Porto, que empataram em Alvalade esta ronda (2-2).

Equipas

Rio Ave: Kieszek; Ivo Pinto, Nélson Monte, Borevkovic e Santos; Tarantini, Filipe Augusto e Piazon; Carlos Mané, Bruno Moreira e Francisco Geraldes

Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Gabriel e Pizzi; Everton, Darwin e Waldschmidt