Veja aqui os 50 melhores momentos de Maradona

Polémico, mas genial, Diego Armando Maradona deliciou os adeptos do futebol com momentos fantásticos. Do slalom e da "mão de Deus" na célebre eliminatória entre Argentina e Inglaterra no Mundial 1982 aos dribles incríveis ao serviço de clubes como Barcelona, Nápoles e Boca Juniors, vale a pena recordar alguns dos melhores momentos da carreira de um futebolista que ganhou a alcunha de "El Dios" [O Deus].

