V. Guimarães cai na Taça aos pés do Sintra Football

Festa do Sintra Football, que tombou o Vitória de Guimarães

O Sintra Football afastou este sábado o Vitória de Guimarães na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio Municipal de Oeiras, ao derrotar em casa a equipa da I Liga, por 4-2, nos penáltis, após o 1-1 registado no prolongamento.

Elvis inaugurou o marcador, aos 68 minutos, a favor da equipa do Campeonato de Portugal, terceiro escalão, mas Davidson igualou, aos 86, forçando um prolongamento, no qual nenhuma das equipas conseguiu desfazer o empate.

Nos pontapés da marca de grande penalidade, a equipa de Sintra concretizou os seus quatro remates, enquanto João Teixeira e Marcus Edwards falharam as suas tentativas e abriram caminho à qualificação do adversário para a quarta eliminatória.

O Vitória de Guimarães é a segunda equipa da I Liga eliminada da Taça de Portugal, depois de o Sporting, detentor do troféu, ter perdido na quinta-feira no terreno do Alverca, por 2-0.

Resultados da 3.ª eliminatória:

Alverca (CP) - Sporting (I), 2-0

Cova da Piedade (II) -- Benfica (I), 0-4

Condeixa (CP) -- Rio Ave (I), 0-1

Sintra Football (CP) -- Vitória de Guimarães (I), 1-1 (1-1 a.p, 4-3 gp)

Pevidém (D) -- Belenenses SAD (I), 0-2

Académico de Viseu (II) -- Real (CP), 3-1

Fabril (CP) - Moreirense (I), 1-3

Amora (CP) -- Sanjoanense (CP), 0-1

Sporting de Espinho (CP) -- Vilafranquense (II), 2-1

Louletano (CP) -- Paços de Ferreira (I), 1-2 (a.p.)

Penafiel (II) -- Gil Vicente (I), 0-2

Feirense (II) - Tondela (I), 17:00

Farense (II) -- Desportivo das Aves (I), 17:00

Académica (II) -- Portimonense (I), 18:00

Coimbrões (CP) -- FC Porto (I), 19:45

Leça (CP) - Sporting de Braga (I), 20:45

- Domingo, 20 out:

Águias do Moradal (D) -- Vitória de Setúbal (I), 14:00

Olímpico do Montijo (CP) -- Anadia (CP), 15:00

Valadares Gaia (CP) -- Canelas 2010 (CP), 15:00

Loures (CP) -- Benfica de Castelo Branco (CP), 15:00

Varzim (II) -- Estoril Praia (II), 15:00

AD Oliveirense (CP) - Santa Clara (I), 15:00

Sernache (CP) -- Sertanense (CP), 15:00

Arouca (CP) -- Merelinense (CP), 15:00

Lusitânia Lourosa (CP) -- Famalicão (I), 15:00

Mafra (II) -- Fafe (CP), 15:00

Casa Pia (II) -- Vizela (CP), 15:00

Pedras Salgadas (CP) -- Águeda (CP), 15:00

Marinhense (CP) -- Fátima (CP), 15:00

Desportivo de Chaves (II) -- Boavista (I), 16:00

Beira-Mar (CP) -- Marítimo (I), 17:00

Leixões (CP) -- Praiense (CP), 19:45