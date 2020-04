UEFA disponibiliza ajuda 236 milhões de euros às federações

A UEFA disponibilizou 236,5 milhões de euros para ajudar as suas 55 federações no combate aos problemas causados pela pandemia de covid-19.

O dinheiro, proveniente do programa de assistência HatTrick para 2019/20 e 2020/21, destinava-se a investir no desenvolvimento do futebol, mas o Comité Executivo da UEFA decidiu que cada federação estabeleça as suas próprias prioridades, tendo em conta o impacto negativo da pandemia no futebol.

"A indústria do futebol enfrenta um desafio sem precedentes originado pela crise do covid-19. A UEFA tem o dever de ajudar as suas federações-membro a responder a isto de formas que sejam apropriadas às circunstâncias específicas. Como resultado, concordámos que um valor até 4,3 milhões de euros por federação, pago para o resto desta época e a próxima, pode ser usado pelas federações da forma que entenderem ser a melhor para ajudar a comunidade do futebol, que sofreu um rude golpe", explicou Aleksander Čeferin, presidente da UEFA, no site oficial do organismo que tutela o futebol europeu.

O líder da UEFA acrescentou que "esta é uma decisão responsável", sendo ainda um sinal de que o seu organismo "está disponível para tomar a iniciativa e ajudar a comunidade futebolística quando surgem problemas". "Estou orgulhoso da união que o mundo do futebol tem mostrado ao longo desta crise. Sem dúvida, o futebol estará no centro dos esforços para permitir que a vida das pessoas regresse ao normal quando a altura chegar", frisou.

Refira-se que o programa HatTrick foi lançado após o Euro 2004, realizado em Portugal, e tinha por base reinvestir grande parte das receitas do Campeonato da Europa no desenvolvimento em três vertentes: investimento, formação e partilha de conhecimentos. De acordo com o site da UEFA, até 2024, este programa "terá disponibilizado um total de 2,6 mil milhões de euros" às federações que integram a UEFA.