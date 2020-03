UEFA adia Campeonato da Europa para 2021

O Campeonato da Europa de 2020 vai ao realizar-se de 11 de junho e 11 de julho de 2021, devido ao surto de coronavírus que está a afetar o continente, decidiu esta terça-feira a UEFA com a aprovação por unanimidade das 55 federações filiadas.

Esta foi, de acordo com o jornal francês L'Équipe, a intenção expressa pela UEFA na reunião por videoconferência com a Associação de Clubes Europeus (ECA), as Ligas Europeias e a FIFPro, que representa os jogadores.

A ideia é adiar o torneio por um ano para que até ao verão se possam realizar os vários campeonatos nacionais que se encontram suspensos, bem como a Liga dos Campeões e a Liga Europa, que a UEFA declarou também suspensos provisoriamente.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, vão ser agora criados dois grupos de trabalho, sendo que um deles, que será formado por dois elementos da UEFA e outros dois da ECA, irá analisar a forma como serão feitos os calendários, sobretudo da Champions e da Liga Europa, e o outro vai debruçar-se sobre o impacto financeiro que a pandemia de coronavírus está a ter no futebol europeu, bem como encontrar uma forma de menorizar os prejuízos.

Segundo o jornal espanhol Marca, já depois do encontro com os clubes e as ligas, a proposta foi comunicada por Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, às 55 federações filiadas, que votaram por unanimidade o adiamento do Europeu para 2021. Esta era uma decisão que já era esperada e que até já estava a ser preparada pela UEFA, que tinha cancelado as reservas que tinha feito nos hotéis de Copenhaga, uma das cidades que vai acolher jogos do Euro.

Foi aliás a Federação Norueguesa de Futebol a primeira a dar como certo o adiamento do Europeu numa publicação colocada no Twitter.

Um dos problemas que se colocava com o adiamento do Europeu para o próximo ano estava relacionado com a realização do novo Mundial de Clubes, mas de acordo com as informações que existem, há uma grande recetividade da FIFA alcançar um acordo para libertar datas para que o Europeu se possa realizar em 2021, mantendo-se as 12 cidades sede do torneio: Amesterdão, Baku, Bilbau, Bucareste, Budapeste, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londres, Munique, Roma e São Petersburgo.

Nas conversas mantidas por videoconferência, foram analisados os cenários relativos à paragem das competições, tendo-se estimado que o futebol possa voltar em meados de abril se a crise pandémica evoluir favoravelmente. Nesse cenário, com dois meses e meio de competição, a UEFA prevê que a final da Liga dos Campeões se possa realizar no dia 27 de junho, em Istambul, precisamente três dias antes de terminarem os contratos de alguns jogadores.

Na prática, numa primeira análise ao calendário, não há grande margem de manobra para que as competições possam ser concluídas até ao dia 30 de junho. Nesse sentido, se a crise de saúde pública originada pelo covid-19 se prolongar para além de meados de abril, torna-se muito complicado que as competições sejam concluídas em tempo útil.