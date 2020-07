TVI também acaba com programas de comentadores ligados aos clubes

"Ambiente de toxicidade" leva SIC a acabar com participação de comentadores ligados a clubes

DN com Lusa

A TVI prepara-se para acabar com os programas de debate de futebol com a participação de adeptos dos clubes, à semelhança do que foi anunciado esta segunda-feira pela concorrente SIC.

A decisão, conhecida neste dia, terá mesmo já sido tomada "há semanas" mas a sua divulgação só estava prevista para o fim da época desportiva, segundo noticia a N-TV, canal especializado em televisão do Jornal de Notícias, que cita fonte oficial da estação.

Deverão sair assim do ar os programas "Prolongamento" e "Livre Direto", os dois formatos que seguiam o modelo de incluir no painel adeptos dos três "grandes" do futebol português.

Estes programas irão assim fazer companhia a "Play Off" e "Dia Seguinte" da SIC Notícias que, segundo esta segunda-feira afirmou o diretor de informação do canal, terminam "na próxima semana".

"Vamos ter um modelo diferente à segunda-feira e outro ao domingo, ainda estamos a reorganizar as grelhas", disse Ricardo Costa, quando questionado sobre que tipo de programas vão substituir o "Play Off" e o "Dia Seguinte".

"A pandemia podia ter ajudado a que os agentes do futebol percebessem bem a situação em que o futebol, como toda a sociedade se encontra, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ou seja, o regresso do futebol voltou ainda pior do que estava antes em termos de guerra entre os clubes", salientou Ricardo Costa.