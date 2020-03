Treinador espanhol morre aos 21 anos devido ao coronavírus

Francisco García, treinador do Atlético Portada Alta, de apenas 21 anos, morreu no domingo (dia 15) devido ao coronavírus, revelou o clube de Málaga, no sul de Espanha. A morte ocorreu por volta das 20 horas de domingo no Hospital Regional daquela cidade da Andaluzia.

Algumas horas antes, José Bueno, presidente do clube, revelou ter tido uma conversa com a família e que Francisco García estava estável, razão pela qual ainda não acredita morte do treinador dos infantis do clube porque era um rapaz "forte" e pensou que iria salvar-se, apesar de saber que estava muito afetado.

O jovem técnico, que estava no Atlético Portada Alta, pertencia ao grupo de pessoas mais vulneráveis ao vírus, pois apresentava algumas patologias anteriores, pois há pouco tempo tinha-lhe sido diagnosticada uma leucemia, o que dificultou o combate à infeção por coronavírus.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nas redes sociais, o clube malaguenho expressou a profunda tristeza pela morte do seu treinador. "Queremos manifestar as nossas mais profundas condolências à família, amigos e próximos do nosso treinador Francisco Garcia que nos deixou. E agora o que fazemos sem ti, Francis? Estavas sempre connosco, onde fosse preciso para ajudar. Como vamos continuar a conquistar quilómetros na liga? Nós sabemos como, mas vamos fazê-lo por ti. Não te vamos esquecer, descansa em paz, fenómeno. Até sempre."

Francisco García tornou-se na sétima pessoa a morrer na Andaluzia, até este domingo, devido ao coronavírus.

Siga aqui todos os desenvolvimentos do surto.