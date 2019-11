4' Golo do Lyon! Joachim Andersen a cabecear à vontade, na sequência de um canto, após cruzamento de Dubois.

Bruno Lage faz duas mudanças em relação ao onze que venceu o Rio Ave no último sábado. André Almeida e Pizzi ficam no banco de suplentes, com Tomás Tavares e Gedson Fernandes a ocuparem os seus lugares neste jogo em Lyon, muito importante para a continuidade do Benfica na Liga dos Campeões. No outro jogo do grupo, o RB Leipzig venceu o Zenit, na Rússia, por 2-0, e está agora mais confortável na liderança com nove pontos. Se vencer em Lyon, o Benfica sobe ao segundo lugar.

Eis as equipas:

Estádio Groupama, em Lyon

Árbitro: Björn Kuipers (Holanda)

Lyon - Anthony Lopes; Dubois, Joachim Andersen, Denayer, Youssouf Koné; Thiago Mendes, Tousart, Aouar; Reine-Adélaïde, Moussa Dembelé, Memphis Depay

Suplentes: Tatarusanu, Rafael, Marcelo, Bertrand Traoré, Jean Lucas, Cornet, Cherki

Treinador: Rudi Garcia

Benfica - Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Gedson Fernandes, Florentino Luís, Gabriel, Franco Cervi; Chiquinho, Seferovic

Suplentes: Zlobin, André Almeida, Jardel, Taarabt, Raúl de Tomás, Pizzi, Seferovic

Treinador: Bruno Lage