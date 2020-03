Tom Brady deixa os Patriots ao fim de 20 temporadas

New England Patriots

A estrela de futebol americano Tom Brady anunciou esta terça-feira, que não chegou a acordo para renovar o seu contrato com os New England Patriots. Ao fim de 20 temporadas, o quarterback, de 41 anos, deixa assim a equipa de Boston.

"A nação dos Patriots vai ser sempre parte de mim. Não sei qual é o meu futuro no futebol, mas é hora de abrir uma nova etapa. Agradeço do fundo do meu coração e vou sempre amar o que nós compartilhamos, uma vida inteira de ótimas memórias", afirmou Brady na sua conta de Twitter, onde diz ser para "sempre um Patriot"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a imprensa norte-americana, os Patriots, onde passou toda a sua carreira na Liga Profissional de Futebol Americano (NFL), ofereceram-lhe mais um ano de contrato no valor de 12,3 milhões de euros, bem abaixo ao salário que auferia até ao momento. As equipas que estão a disputar a contratação do jogador são o Tampa Bay Buccaneers e o Los Angeles Chargers.

"Exemplos da grandeza de Tom são ilimitados. Testemunhamos como é que se preparou quando não estava a jogar, como se apresentou quando teve a oportunidade, o que fez para melhorar continuamente, a sua liderança, sua mentalidade, o exemplo que deu e, é claro, a pessoa que ele é", disse Bill Belichick, treinador dos Patriots, depois de Brady anunciar que ia deixar a equipa.

"Sou extremamente grato pelo que ele fez pela nossa equipa e por mim. Às vezes, na vida, leva algum tempo para realmente apreciarmos algo ou alguém, mas esse não foi o caso do Tom. Trata-se de uma pessoa especial e o maior defesa de todos os tempos", continuou.

"Infelizmente, os dois lados não conseguiram chegar a um acordo para permitir que esse sonho se tornasse realidade. Embora esteja triste, tenho de agradecer por todas as suas inúmeras contribuições", acrescentou Robert Kraft, presidente dos New England Patriots.

Em 2000, Brady chegou à equipa dos New England Patriots e venceu seis vezes o SuperBowl, três prémios de MVP (Jogador mais valioso da temporada de 2007, 2010 e 2017), foi catorze vezes ao ProBowl (jogo das estrelas) e, neste momento, está em segundo lugar na história da NFL no total de jardas (74 571) e touchdowns (541).