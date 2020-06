Teste inconclusivo ao covid-19 impede guarda-redes do Famalicão de jogar

Rafael Defendi, guarda-redes do Famalicão, foi impedido de jogar esta terça-feira no jogo de abertura da 26.ª jornada da I Liga, em Barcelos, com o Gil Vicente, porque o seu teste à covid-19 foi inconclusivo.

Segundo uma notícia divulgada pelo jornal Record e confirmada pelo DN, o Famalicão foi aconselhado pela Direção-Geral da Saúde a não utilizar Defendi, que foi o dono da baliza no jogo da jornada anterior, com o FC Porto, que os famalicenses venceram por 2-1.

Os jogadores do clube minhoto foram testados esta segunda-feira, a menos de 24 horas do jogo com o Gil Vicente, tendo os resultados sido conhecidos já hoje. Rafael Defendi terá sido um dos cinco atletas do clube que no início de maio acusou positivo ao covid-19.

Nas próximas horas, Rafael Defendi deverá ser novamente testado para que sejam tiradas dúvidas em relação a estar infetado.