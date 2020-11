Taarabt é o terceiro infetado com covid-19 no Benfica

O médio Adel Taarabt é o mais recente caso de infeção por covid-19 no plantel do Benfica.

O jogador marroquino, que está desde sexta-feira em Portugal depois de ter representado a sua seleção, teve um teste positivo, juntando-se assim ao alemão Julian Weigl e ao uruguaio Darwin Núñez, que já se encontram afastados da equipa desde a semana passada pelo mesmo motivo.

Neste sentido, Taarabt é mais uma baixa para os próximos jogos dos encarnados. A próxima partida é já quinta-feira com o Rangers, na Escócia, para a qual Jorge Jesus não contará com os três infetados com covid-19, além dos lesionados André Almeida, Todibo, Nuno Tavares e Pedrinho.

O defesa argentino Nicolás Otamendi é outra ausência certa na partida da Liga Europa, uma vez que irá cumprir castigo por ter sido expulso no jogo com os escoceses realizado no Estádio da Luz.