Surto de covid-19 no Newcastle obriga a adiar jogo com Aston Villa

A direção da Premier League decidiu esta terça-feira aceitar o pedido do Newcastle em adiar o jogo de sexta-feira com o Aston Villa. Isto porque os magpies foram atingidos por um surto de covid-19 na sua equipa, que tem 19 elementos infetados, entre jogadores e elementos do staff.

O centro de treinos do Newcastle, em Darsley Park, encontra-se fechado e todos os elementos da equipa foram isolados em casa, sendo que todos voltarão a fazer testes de covid-19 esta quarta-feira para determinar se há mais casos.

As identidades dos jogadores infetados não foram reveladas. No entanto, este é o primeiro caso de um jogo adiado na Premier League desde a retoma do campeonato da temporada passada.