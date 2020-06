Sporting termina com o lay-off dos seus funcionários

O Sporting informou esta segunda-feira todos os seus colaboradores que não irá renovar o lay-off por mais um mês, pelo que todos os trabalhadores terão de regressar em pleno às suas funções no próximo dia 16.

Os leões tinham a possibilidade de prolongar o lay-off por mais um mês, uma vez que de acordo com as determinações do Governo, o período máximo seria de 90 dias, mas acabaram por terminar desde já com este processo que visava fazer face às dificuldades financeiras causadas pela paragem generalizada da economia devido à pandemia de covid-19.

Esta decisão coincide com o regresso da I Liga de futebol e fará com que os 90% dos trabalhadores abrangidos por este regime, desde o dia 16 de abril, possam agora voltar ao trabalho,