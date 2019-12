Sporting, Sp. Braga, Vit. Guimarães e FC Porto discutem título de campeão de inverno

O FC Porto confirmou em Chaves a terceira presença consecutiva na final four da Taça da Liga. O triunfo (4-2) permitiu aos dragões fechar o Grupo D no primeiro lugar e marcar encontro com o Vitória de Guimarães. A equipa minhoto venceu o Sporting da Covilhã (3-0) no sábado e apurou-se no grupo do Benfica (eliminado).

O jogo entre dragões e vimaranenses será realizado em Braga, cidade que acolhe o evento, no dia 22 de janeiro.

Um dia antes, dia 21 de janeiro, joga-se o Sp. Braga-Sporting. Este domingo, a equipa de Sá Pinto esteve a perder, com o Paços Ferreira, mas deu a volta ao resultado e venceu por 4-1. Nas meias finais da final four, o Sp. Braga vai defrontar o Sporting, vencedor do grupo C. Os leões também começaram o jogo de sábado a perder, mas deram a volta e conseguiram um lugar entre os quatro que vão disputar o título de campeão de inverno.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"SC Braga, Sporting CP, Vitória SC e FC Porto são as equipas apuradas para a Final Four! Bem-vindos! Esta será mais uma semana fantástica e um verdadeiro hino à Festa do Futebol. Braga vai ser a capital do Futebol, com vários momentos únicos e inesquecíveis. Que seja uma grande festa para os adeptos e que no final o melhor leve para casa este troféu que hoje todos querem conquistar!", escreveu o presidente da Liga, Pedro Proença, na publicação partilhada na sua página do Facebook.

A final está marcada para dia 25 de janeiro.

O atual detentor do troféu é o Sporting, que conquistou a sua segunda Taça da Liga consecutiva na final realizada a 26 de janeiro de 2019, frente ao FC Porto. Depois de um empate no fim do tempo regulamentar os leões levaram a melhora na lotaria das grandes penalidade (3-1).

O Benfica é o clube com mais troféus (7), mas este ano ficou pelo caminho.