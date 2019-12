Benfica empata e cai na Taça da Liga. V. Guimarães na final four

O Benfica empatou neste sábado com V. Setúbal no Bonfim (2-2), num jogo onde os encarnados chegaram a ter uma vantagem de dois golos. Consumou-se assim o adeus da equipa à Taça da Liga, até porque para seguirem em frente precisavam de vencer e esperar que o V. Guimarães fosse derrotado no outro jogo do grupo, cenário que não se verificou - os vitorianos venceram o Sp. Covilhã e juntaram-se ao Sporting nas equipas já apuradas para a próxima fase da competição.

Num onze cheio de segundas escolhas, onde saltavam à vista os nomes de Florentino, Seferovic (atirou uma bola ao poste) e Raúl de Tomás, e no qual o central brasileiro Morato se estreou (tal como Tiago Dantas, que entrou na segunda parte), as águias colocaram-se em vantagem aos 49 minutos.

Foi num lance caricato, depois de um atraso infantil de Carlinhos para o guarda-redes, que o Benfica se adiantou no marcador, com Raúl de Tomás a agradecer a oferta do adversário e a bater Makaridze sem dificuldades. O 2-0 foi apontado por Jota, aos 73', após assistência de Chiquinho, um remate forte de ângulo difícil.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O jogo parecia decidido, mas era simples ilusão, pois os sadinos conseguiram dar a volta ao marcador e chegar ao empate. Primeiro através de um golo de Hélder Guedes, aos 83 minutos, num lance em que o guarda-redes Zlobin é mal batido, e depois já no tempo de compensação o mesmo Hélder Guedes fez o empate (um grande golo num remate acrobático).

No outro jogo do grupo, o V. Guimarães venceu na receção ao Sp. Covilhã, da II Liga, por 3-0, com golos de Davidson (66' e 87') e Bonatini (72'). Assim, a equipa treinada por Ivo Vieira selou o apuramento para a final four da Taça da Liga, onde também já está o Sporting.

As restantes duas equipas que seguem para a fase seguinte serão conhecidas neste domingo depois dos jogos entre o Desportivo de Chaves e o FC Porto (as duas equipas somam seis pontos) e P. Ferreira-Sp. Braga (aos arsenalistas basta um empate).