Sporting. Mais quatro jogadores e um técnico infetados

Depois de no domingo três jogadores do Sporting terem testado positivo para a covid-19, nesta segunda-feira mais quatro jogadores e um elemento da equipa técnica também testaram positivo para o novo coronavírus, segundo confirmou ao DN fonte próxima do clube.

O Sporting-Nápoles de ontem à tarde foi cancelado por indicação da Direção-Geral da Saúde (DGS) e o mesmo poderá acontecer com o jogo agendado para sábado, em Alvalade, contra o Gil Vicente.

O Sporting tinha agendado para ontem um jogo com os italianos do Nápoles, do Troféu Cinco Violinos, às 19.30, no Estádio José Alvalade, que foi cancelado, de acordo com uma informação divulgada pela Sporting TV e confirmada através de comunicado dos leões, justificando que o cancelamento foi feito "por indicação" da DGS por "não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo".

Na mesma nota, o Sporting esclarece que a decisão das autoridades de saúde baseou-se na "avaliação de risco, face a resultado obtido em teste de pesquisa de SARS-CoV-2".

Os napolitanos já refizeram a agenda, tendo marcado um treino para a hora do jogo e viajando ainda neste domingo para Itália.

No Benfica também há um jogador infetado por covid-19, o guarda-redes belga Svilar. A informação é avançada pelo Sport Lisboa e Benfica, que dá conta dela no seu boletim clínico.