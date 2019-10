Silas com três defesas-centrais frente aos austríacos do LASK

Jorge Silas, treinador do Sporting, surpreende com a introdução de um sistema de três centrais diante dos austríacos do LASK Linz. Falta agora saber quem irá fazer de defesa direito, uma vez que Rosier não está no onze, devendo a opção recair entre Wendel ou Miguel Luís. Na frente Bolasie terá a companhia de Luiz Phellype.

Eis as equipas:

Estádio José Alvalade, em Lisboa

Árbitro: Alain Durieux (Luxemburgo)

Sporting - Renan Ribeiro; Luís Neto, Coates, Mathieu; Miguel Luís, Idrissa Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Marcos Acuña; Bolasie, Luiz Phellype

Suplentes: Luís Maximiano, Tiago Ilori, Eduardo Henrique, Rafael Camacho, Luciano Vietto, Jesé Rodríguez, Cristián Borja.

Treinador: Jorge Silas

LASK Linz - Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Holland, Michori, Potzmann; Frieser, Raguz, Goiginger

Suplentes: Gebauer, Pogatetz, Renner, Klauss, Tetteh, Thomas Sabitzer, Valentino Müller.

Treinador: Valérien Ismael