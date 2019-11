Sp. Braga empata com Wolves e garante apuramento

O Sporting de Braga garantiu esta quinta-feira o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa ao empatar 3-3, em casa, com o Wolverhampton, em jogo da 5.ª jornada do grupo K.

Os minhotos tornaram-se assim na primeira equipa portuguesa a somar 12 jogos consecutivos sem perder na história das taças europeias de futebol. Para segundo plano, ficaram assim os 11 jogos sem perder do FC Porto, uma primeira vez em 2003/04, com José Mourinho, que acabou com o triunfo na Champions, e uma segunda em 2014/15, sob o comando do espanhol Julen Lopetegui, e igual registo do Benfica, em 2013/14, sob o comando de Jorge Jesus

Esta quinta-feira, os bracarenses entraram na partida praticamente a vencer graças a um remate de André Horta, que ainda desviou num defesa contrário.

Só que o Wolves, treinado por Nuno Espírito Santo respondeu à altura, sempre com o ex-benfiquista Raúl Jiménez em destaque. O mexicano empatou o jogo aos 14 minutos e assistiu para os remates certeiros de Matt Doherty (34') e Adama Traoré (35').

Na segunda parte, os bracarenses foram à procura do empate que lhes garantia o apuramento e acabaram por consegui-lo. Paulinho, a passe de Galeno, reduziu a desvantagem aos 64 minutos, tendo aos 79 surgido o golo da igualdade apontado por Fransérgio, a passe de Nuno Sequeira.

Refira-se que no Wolverhampton, Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota foram titulares, tendo Pedro Neto e Rúben Vinagre entrada no segundo tempo. Os ingleses também fizeram a festa do apuramento

No outro jogo do grupo, o Besiktas conseguiu o seu primeiro triunfo, em casa, diante do Slovan Bratislava, por 2-1.