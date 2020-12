Apuramento Mundial2022. Portugal fica no grupo A com a Sérvia e Rep. Irlanda

Portugal conhece esta segunda-feira os adversários no apuramento europeu para o Mundial2022. A seleção nacional é quinta classificada do ranking FIFA, o que lhe permite evitar equipas como Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Holanda.

Devido ao forte calor, o mundial no Qatar decorrerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Já o apuramento começa em março de 2021, mas só em outubro do próximo ano se conhecerá os apurados. Pelo meio ainda haverá um Europeu - prova adiado de 2020 para 2021 por causa da pandemia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pode ser o sexto Campeonato do Mundo seguido de Portugal - tem sete participações no total -, depois da Coreia do Sul e Japão (2002), Alemanha (2006), África do Sul (2010), Brasil (2014) e Rússia (2018).

Sorteio dos 10 grupos de apuramento

Grupo A

Portugal

Sérvia

República da Irlanda

Grupo B

Espanha

Suécia

Grécia

Grupo C

Itália

Suíça

Grupo D

França

Ucrânia

Finlândia

Grupo E

Bélgica

País de Gales

República Checa

Grupo F

Dinamarca

Áustria

Escócia

Grupo G

Holanda

Turquia

Noruega

Grupo H

Croácia

Eslováquia

Rússia

Grupo I

Inglaterra

Polónia

Hungria

Grupo J

Alemanha

Roménia

Islândia