Benfica com o St. Liège e Rangers; Sp. Braga enfrenta Leicester

Benfica e Sp. Braga já conhecem os adversários da fase de grupos da Liga Europa. Os encarnados vão medir forças com os escoceses do Rangers, os belgas do Standard Liège e os polacos do Lech Poznan, enquanto os bracarenses enfrentam os gregos do AEK Atenas, os ingleses do Leicester e os ucranianos do Zorya.

Do sorteio destaque ainda para os treinadores portugueses, pois o Tottenham de José Mourinho terá como adversários Antuérpia (Bélgica), LASK Linz (austríacos que eliminaram o Sporting) e os búlgaros do Ludogorets. A Roma e Paulo Fonseca terá pela frente CSKA Sófia (Bulgária), Young Boys (Suíça) e Cluj (Roménia). Finalmente, o PAOK Salonica de Abel Ferreira medirá forças com PSV Eindhoven (Holanda), Omonia Nicosia (Chipre) e Granada (Espanha).