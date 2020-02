Solskjaer: "O cérebro de Bruno Fernandes é obviamente mais rápido do que outros"

O treinador da equipa inglesa elogiou o médio português, em declarações feitas durante o estágio que a equipa inglesa está a realizar em Espanha. "No geral, Bruno Fernandes é muito, muito bom e o cérebro dele é obviamente mais rápido do que muitos outros. Tem muitos atributos aos quais nos vamos habituar. Vamos habituar-nos a ele e ele a nós", começou por dizer o treinador do Manchester United.

"As suas assistências, os seus movimentos... Simplesmente estou contente por vê-lo aqui a aproveitar o momento", prosseguiu o treinador inglês.

Solskjaer destacou ainda, a capacidade de trabalho do antigo jogador do Sporting: "Ele treina, treina e treina, por isso a sua capacidade física e o seu entusiasmo são brilhantes."

No entanto, Bruno Fernandes tem um jogo com a camisola do Manchester United, frente ao Wolverhampton, no qual foi considerado o melhor jogador em campo.

Atualmente, o plantel do United está a estagiar em Espanha, a aproveitar a pausa na Premier League e a trabalhar com os olhos postos no encontro com o Chelsea FC, dia 17 de fevereiro, às 20.00.