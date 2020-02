Bruno Fernandes titular no empate com o Wolverhampton

Bruno Fernandes jogou o tempo inteiro no empate com os wolves.

Foi literalmente chegar, ver e jogar. Bruno Fernandes foi titular neste sábado na receção do Manchester United ao Wolverhampton, jogo que terminou empatado sem golos.

O ex-capitão do Sporting, que realizou apenas um treino na sexta-feira, mereceu a confiança do treinador Ole Gunnar Solskjaer, e atuou no meio-campo ao lado de Juan Mata e James Daniel, nas costas do avançado Martial.

O jogo teve cinco portugueses de início, além de Bruno Fernandes do lado do Manchester United, pelo Wolverhampton jogaram Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota, e ainda entraram Pedro Neto e Podence (estreia pelos wolves, ele que foi contratado no decorrer desta semana ao Olympiacos, por 20 milhões de euros). Diogo Dalot juntou-se a Bruno Fernandes aos 88 minutos.

O empate manteve as duas equipas igualadas na classificação, com 35 pontos.